Lazio, Dumitrescu spera nel ritorno di Radu in Nazionale: "Ci proverei giorno e notte"

La Nazionale della Romania ha ricominciato a corteggiare Stefan Radu, che ormai non veste più la casacca della sua selezione dal 2013. In patria si parla di un possibile ritorno del difensore della Lazio in vista delle Olimpiadi a cui prenderà parte la Nazionale romena e in particolare, l'ex Steaua Bucarest, Tottenham e Siviglia Ilie Dumitrescu ha commentato così la possibilità ai microfoni di TV Digi Sport: "Io ci proverei giorno e notte. Se fossi il ct penserei di avere una chance di convincerlo a tornare in Nazionale, sul serio. È una possibilità che deve essere discussa fintanto che Radu è in attività ed è una colonna portante della Lazio. Le voci andranno avanti a meno che non sia lui stesso ad escludersi definitivamente dalla Nazionale".

LAZIO, MASSA DA INCUBO: QUANTI ERRORI CONTRO I BIANCOCELESTI

NAPOLI - LAZIO, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE