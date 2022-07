Lazio, Durante: "Marcos Antonio distribuisce gioco, lo paragono a Sensi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il primo acquisto del calciomercato della Lazio è stato Marcos Antonio, ex Shakhtar Donetsk. Ai microfoni di TMW Radio l'agente Fifa ed esperto di calcio brasiliano Sabatino Durante ha così commentato le caratteristiche del classe 2000: "Marcos Antonio è stato pochissimo in Brasile. È un piccoletto, diciamo che per la struttura fisica e ruolo potremmo paragonarlo a Sensi, ma non è Sensi. È un giocatore molto bravo tecnicamente ed è un distributore di gioco. De Zerbi me ne ha parlato molto bene e penso che Sarri lo metta a dirigere l’impostazione di gioco".