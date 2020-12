Lazio, è allarme per la fascia sinistra: Tare torna sul mercato a gennaio?

Non si ferma la maledizione della fascia sinistra. L'infortunio di Lulic, out dal 5 febbraio, ha lasciato un vuoto incolmabile nello schieramento di Inzaghi. Nella passata stagione a causa dell'inaffidabilità di Jony e Lukaku, in quella nuova per delle scelte che sono sembrate fuori luogo. Dopo l'ennesima, estenuante trattativa, la Lazio ha acquistato Fares dalla Spal per 10 milioni di euro. Nella speranza di recuperare il proprio capitano, la società ha optato per soli tre esterni da inserire nella lista dei 25 calciatori - strano per una squadra che utilizza il 3-5-2 - aggiungendo il nome di Djavan Anderson come quarto. L'ex Salernitana è stato impiegato solo nella gara di Genova con la Samp, e i risultati non sono stati certo soddisfacenti. Anche per questo motivo la Lazio è spesso andata in sofferenza sulle fasce e il nuovo infortunio di Fares non fa che complicare la situazione. L'algerino, complici il grave infortunio dell'anno scorso e una preparazione praticamente assente, non ha mai raggiunto il top della condizione fisica. La società potrebbe quindi prendere in considerazione l'idea di tornare sul mercato nel mese di gennaio, ma molto dipenderà dallo stato di salute di Lulic. Il bosniaco ha dovuto interrompere il suo rientro in gruppo: è tornato in Germania per una nuova pulizia della caviglia. La dirigenza è convinta di poterlo riavere a disposizione tra due o tre settimane. Sarà l'ultima chiamata per Senad. La Lazio non può più permettersi quel vuoto sulla sinistra.

