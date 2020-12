Lazio, Fares finisce di nuovo ko: resterà fuori un mese

Non è un buon periodo per la Lazio. E a ricordarcelo spesse volte sono anche le notizie provenienti dall'infermeria. All'elenco degli indisponibili va aggiunto anche il nome di Mohamed Fares, già fuori dall'elenco dei convocati per la partita contro il Benevento. L'algerino ha riportato uno stiramento al polpaccio che lo costringerà a rimanere fuori per almeno 20-30 giorni. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, infatti, l'ex Spal è stato vittima di una lesione al soleo. Un infortunio che, oltre alle ultime due partite del 2020 (Napoli e Milan), lo porterà a saltare anche i primi appuntamenti del nuovo anno (Genoa, Fiorentina e Parma). L'obiettivo è quello di cercare di rimettersi a disposizione per il derby contro la Roma in programma il 17 gennaio.

