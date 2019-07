Lazio, è il compleanno del ds Tare e di Lukaku: gli auguri

Igli Tare è a lavoro per completare il calciomercato della Lazio. Nella giornata di oggi però qualche minuto sarà dedicato anche ad altro: la redazione de Lalaziosiamonoi.it porge i migliori auguri di buon compleanno al direttore sportivo per i suoi 46 anni. Stesso discorso per Jordan Lukaku, omaggiato sul sito ufficiale del club: "Jordan Lukaku, difensore biancoceleste, oggi spegne 25 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno".

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO SU MILINKOVIC E STADIO

LAZIO, IL RESOCONTO DEL GIORNO 13 DA AURONZO

TORNA ALLA HOME PAGE