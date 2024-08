Lazio, è Kamada-show in Inghilterra: gol e assist con il Crystal Palace

TUTTOmercatoWEB.com

Il Crystal Palace vince 4-0 contro il Norwich City e passa al prossimo turno di Carabao Cup. Una vittoria netta e raggiunta anche grazie al prezioso contributo dell'ex centrocampista della Lazio, Daichi Kamada. Il giocatore nipponico si è messo in mostra realizzando il gol che ha sbloccato la partita dopo soli 2' e, nel secondo tempo, ha servito a Mateta il pallone del 2-0 che ha chiuso i discorsi prima che i padroni di casa dilagassero con la doppietta proprio di Mateta e il gol nel finale di Eze. Per l'ex giocatore biancoceleste si tratta del primo gol (e del primo assist) nella sua esperienza inglese, nonché della sua prima vittoria, dopo le sconfitte in Premier contro Brentford e West Ham.