Lazio, è l'ora di Basic: Sarri si affida a lui per ritrovare la strada in Europa

Qualche tempo fa Sarri in conferenza aveva esclamato: "Basic l'ho dimenticato troppo spesso in panchina". Adesso però il tecnico toscano sembra intenzionato ad affidarsi a lui in mezzo al campo nell'importantissimo match contro il Midtjylland in Europa League. Nonostante finora non sia riuscito a mostrare completamente il suo potenziale, lo staff tecnico e la società vedono in lui uno dei tasselli della Lazio del futuro. Tecnica, fisicità e un potenza di tiro impressionante. Il palo contro il Verona sta ancora tremando e grida vendetta. Un episodio favorevole potrebbe dare una svolta alla sua avventura laziale e renderlo un valore aggiunto per la squadra. Chissà se non possa trovarlo già questa sera. D'altronde l'Europa League gli porta piuttosto bene visto che l'unico gol messo a segno finora con la Lazio risale al match contro la Lokomotiv Mosca nella fase a girone dello scorso anno.