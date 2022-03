Lazio e la maglia speciale per l'Ucraina: il messaggio dello Shakhtar Donetsk - FOTO

Una serata importante quella di ieri per la Lazio. All'Olimpico la vittoria sul Venezia è tutta per Pino Wilson, nel ricordo del capitano della squadra di Maestrelli scomparso la scorsa settimana. Non solo, prima del fischio d'inizio i giocatori biancocelesti hanno indossato una maglia speciale per dire stop alla guerra in Ucraina che ormai da 20 giorni impazza nel paese. Dai social è arrivata la risposta dello Shakhtar Donetsk che ha ringraziato la società per il gesto simbolico.