Lazio, è tempo di vigilia: la partenza della squadra verso Udine - VIDEO

Alla vigilia della sfida contro l'Udinese, e dopo le parole di Simone Inzaghi, i biancocelesti si sono recati in aeroporto per partire verso Udine, dove domani alle 15 affronteranno gli uomini di Gotti. Il club ha pubblicato su Instagram le immagini del gruppo al completo mentre fa l'ingresso a bordo dell'aereo personalizzato che, in serata, atterrerà in Friuli. Di seguito il video:

Udinese, Gotti non abbassa la guardia: "Lazio in difficoltà? È sempre molto forte"

Udinese - Lazio, le probabili formazioni: Lazzari c'è, Caicedo non ce la fa

TORNA ALLA HOMEPAGE