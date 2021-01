Lazio, effetto derby anche in Borsa: titolo in crescita, mentre la Roma...

Il derby è così: se si vince si va in paradiso, mentre se si perde il biglietto per l'inferno è di sola andata. La Lazio è riuscita a salire tra le nuvole con il 3-0 inflitto ai cugini e questo ha influito anche nel campo economico: il titolo biancoceleste in Borsa è cresciuto del +2.74% a 1.1260 euro per azione. I giallorossi hanno fatto i conti con la sconfitta subendo un calo a Piazza Affari del -2.35% e un prezzo di 0,291 euro per azione.