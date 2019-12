Lazio, eliminazione ai gironi: l’ultima volta con Ballardini in panchina

Lazio, che peccato! I biancocelesti non sono riusciti nel miracolo ed hanno dovuto salutare, almeno per il momento, l’Europa League. E dire che le premesse per far bene c’erano tutte: la squadra di Inzaghi, testa di serie, avrebbe dovuto strappare agevolmente il pass per i sedicesimi. Mai predizione fu più sbagliata. I capitolini hanno chiuso il loro percorso europeo in terza posizione, con soli sei punti collezionati. Come riporta Opta Paolo su Twitter, era da ben dieci anni che non accadeva una simile disfatta in casa Lazio: risale al 2009 l’ultima volta in cui la squadra non è riuscita a superare lo scoglio dei gironi. In panchina c’era Dario Ballardini e la Lazio affrontava all’Olimpico il Levski Sofia. Anche in quell’occasione, si diede spazio alle seconde linee e si chiuse con un bilancio di due vittorie e quattro sconfitte.

