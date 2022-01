Lazio - Empoli, nota della società: novità nella vendita dei biglietti

La Lazio sul proprio sito ufficiale ha comunicato una importante novità relativa alla vendita dei biglietti per la partita del 6 gennaio contro l'Empoli alle 14,30. La nota: "La S.S. Lazio comunica di aver chiuso alle vendite il settore della Curva Sud per la prossima gara di campionato con l'Empoli di domani giovedi 6 gennaio. Tutti coloro che avessero acquistato un tagliando del settore, verranno fatti accomodare con un segna posto al Distinto Sud Est". Per tutti i settori dello stadio diversi dalla Curva Sud la vendita prosegue fino al fischio d'inizio di Lazio - Empoli.