Lazio, esordio di Adekanye col Cadice. L'allenatore: "Man mano verrà più coinvolto nel gioco"

Esordio per Bobby Adekanye nella sfida di Liga tra Cadice ed Elche, terminata in pareggio. Il nigeriano non ha giocato dall'inizio, ma è entrato in campo al 66' al posto di Salvi Sánchez. Nei suoi primi minuti con la maglia del club spagnolo, l'attaccante di proprietà della Lazio ha giocato sulla destra, posizione dalla quale ha incrociato diversi palloni e tentato di concludere anche in porta, senza troppa fortuna. Nella conferenza stampa post-partita, l'allenatore Alvaro Cervera ha parlato anche del suo debutto: “Questa è la prima volta che gioca con noi. Non è ancora molto coinvolto nel gioco. Lo volevamo in gruppo ed è entrato. A poco a poco si integrerà meglio nella squadra.

Borussia Dortmund, problemi per Meunier: esce dal campo zoppicando

Lazio, le rivali della Champions: scivolone Borussia Dortmund, il Colonia passa 2-1

TORNA ALLA HOMEPAGE