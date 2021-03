Lazio, Eva Henger pazza per Gascoigne: "Mi sono innamorata, è il numero uno!"

È sbarcato in Honduras solamente da qualche ora, ma Paul Gascoigne, con il suo italiano più che incerto e una straordinaria voglia di sorridere e divertirsi, ha già conquistato tanti consenti. L'esperienza di "Gazza" all'Isola dei Famosi verrà sicuramente seguita dai tifosi della Lazio, ma anche da tutti coloro che stanno imparando a conoscerlo proprio tramite quest'esperienza sul piccolo schermo. Tra questi c'è Eva Henger che, in collegamento a Pomeriggio Cinque con Barbara D'Urso, ha spiegato: "Mi sono innamorata di Paul Gascoigne, è il numero uno. Un personaggio fuori da tutti i clichés. Con lui ne vedremo delle belle".