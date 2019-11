Lazio, ex sindaco Sassuolo: "Domenica sarò nel settore ospiti". E sul Club dedicato a Fiorini...

Giuliano Fiorini: modenese di nascita, laziale d'adozione. Allo storico ex attaccante della Lazio del -9 è stato dedicato un Club di tifosi biancocelesti di Modena che, in occasione della sfida contro il Sassuolo di questa domenica, inaugureranno un nuovo stendardo a suo nome. A parlarne è stato un tifoso biancoceleste emiliano proprio come Fiorini. Ovvero l'ex sindaco della città e ora Presidente del consiglio comunale di Sassuolo, Luca Caselli: "A Sassuolo ci sono dei laziali, e da Presidente del consiglio comunale comunale preferisco andare nel settore ospiti con i tifosi con mia figlia" - ha detto a ElleRadio - "Il caro biglietti è una cosa inaccettabile a questi livelli. Domenica comunque inaugureremo la nuova pezza “Lazio Club Modena - Giuliano Fiorini”. Abbiamo l’onore di avere nel club i figli di Giuliano, saluto in particolare Paola Bizzarri e Massimo Cardinali. Nello scorso consiglio comunale siamo partiti con tre laziali su ventisette, poi rimasti in due perché uno si è dimesso.”

IL SASSUOLO: “I tifosi del Sassuolo che seguivano la squadra già in Interregionale sono circa 200/250 e per loro c’è grande rispetto, molti altri sono arrivati quando è sbarcata la Serie A. Il club ha un rapporto privilegiato, anche sul mercato, con la Roma. Che peraltro è l’unica che non ha mai battuto in campionato, perisno con la Juventus è arrivato un successo. Ho incontrato personalmente il dottor Squinzi ed era una delle persone più serie che ho mai conosciuto in vita mia. Il Sassuolo ha un unico socio che è anche sponsor, la Mapei. Nel momento in cui la Mapei prosegue nel suo impegno la continuità del club non è in dubbio, anche se ovviamente il contraccolpo psicologico è stato importante. I calciatori hanno però la certezza della solidità della società. Hanno un allenatore un po’ strano detto in senso buono, perché De Zerbi ha idee precise e particolari anche se non è amatissimo a livello locale. L’unico allenatore che ha davvero lasciato il segno da queste parti è stato Di Francesco".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI DE MARTINO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE