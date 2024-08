Lazio, Fabiani risponde alla 'polemica' di Saná Fernandes: ecco cosa ha detto

Nelle ultime ore ha fatto molto parlare una storia su Instagram di Saná Fernandes, che aveva creato una sorta di 'polemica' all'interno del mondo Lazio. Il portoghese, però, ha subito smentito sui social qualsiasi tipo di attacco alla società da parte sua, confermando la sua intenzione di rimanere nella Capitale. Su questa vicenda si è espresso il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani, che ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco cosa ha detto a riguardo.

“Il mondo dei social è tremendo. Saná Fernandes è un classe 2006. Lo abbiamo preso, fatto allenare e avvicinato alla prima squadra. Ha fatto un post dettato dal management. Ha capito di aver fatto una cazzata e lo hanno fatto rettificare. Saná è un giocatore sul quale la Lazio ha investito. Se qualcuno lo vuole deve venire qui da me e dirmi quali sono le intenzioni, altrimenti resta qui perché ha firmato un contratto. Non ho capito se la Lazio è diventata un bersaglio, ma ripeto, la Lazio non è figlia di un dio minore”.