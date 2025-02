Lazio, Fares è dominante in Grecia: i suoi numeri sono fantastici

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Panserraikos è stato forse la scelta giusta per Mohamed Fares. Il terzino algerino, trasferitosi in estate in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio, si sta ritagliando un ruolo importante all'interno del club greco che milita in Super League 1, massima serie nazionale. A confermarlo sono gli stessi numeri in effetti. Delle 24 partite stagionali disputate dalla squadra di Juan Ferrando, infatti, Fares è sceso in campo in 21 occasioni, delle quali 19 da titolare e solo 2 da subentrato, per un totale di 1697' complessivi. Ma non solo. A impressionare sono anche i suoi numeri offensivi. Muovendosi nel ruolo di terzino sinistro e, solo all'occorrenza di esterno, ha segnato 2 gol e servito 4 assist, contribuendo all'ottava posizione attualmente occupata dal Panserraikos. Un riscatto necessario e voluto per Fares, dopo le complicate esperienze con Genoa, Torino e Brescia.