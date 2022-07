Lazio, Fares in vacanza in barca in attesa di una nuova avventura - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

È tempo di vacanze per Mohamed Fares. Il giocatore della Lazio si sta godendo dei giorni di pura vacanza a Napoli. A rivelarlo è stato lo stesso giocatore tramite una stories di Instagram: giro in barca accompagnato da qualche dolcetto. Fares prima di scoprire quale sarà la sua prossima destinazione ha ancora un mese prima di tornare al 100%. Tanto lavoro per lui, recuperare dal grave infortunio richiede grande grinta e molta pazienza. Nel frattempo, tra un allenamento e un altro, l'algerino medita in barca.