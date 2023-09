Lazio, Farinelli: “Il campionato è iniziato male. Sulla Champions dico...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Intervistato dalla redazione di Notizie.com, l'ex calciatore della Lazio, nonché membro dell'area scouting durante la gestione Cragnotti, Vincenzo Proietti Farinelli ha detto la sua riguardo l'attuale momento del club biancoceleste. Queste le sue parole: “Purtroppo il campionato è iniziato male, è tornato un vecchio difetto. La Lazio scende in campo concentrata contro le big, al di là del risultato finale, a volte invece è distratta contro squadre alla portata, vedi Lecce e Genoa. Peccato, perché secondo me le prime giornate sono quelle che indirizzano l’intero campionato. I biancocelesti ora sono costretti a vincere e rincorrere, a ottenere 7-8 risultati positivi di fila per rimettersi in corsa. Il distacco dalle altre è già importante. Pensavo potesse fare meglio, l’anno scorso sono arrivati secondi e il Napoli non è lo stesso della passata stagione”.

Sulla gara di Champions: “È basilare fare bene in campo europeo. Naturalmente ci sono delle top-squadre che sono irraggiungibili, ma da tanti anni la Lazio è riconosciuta a livello internazionale come società credibile e affermata. Si è ritagliata il suo spazio in Europa, insomma. Spero in una vittoria, magari un 2-1, anche se sono convinto che finirà con un pareggio. Forse 1-1. Simeone in Champions è uno che riesce ad aizzare la squadra, i suoi calciatori mordono in modo eccezionale. Una squadra rispecchia sempre il carattere del proprio tecnico. Lui è focoso, ti carica il massimo”.