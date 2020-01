Lazio, Favalli compie 48 anni: gli auguri della società

Oggi un grande ex della Lazio, Giuseppe Favalli, spegne 48 candeline. Ecco gli auguri della società: "Spegne oggi 48 candeline l’ex difensore biancoceleste Giuseppe Favalli. Acquistato dalla Cremonese, il calciatore lombardo approdò nella Prima Squadra della Capitale nel 1992. Al termine di un periodo d’adattamento, Favalli divenne un punto fermo della formazione biancoceleste. Rimase in biancoceleste fino al 2004 totalizzando in dodici stagioni 401 presenze e divenendo, in questo modo, il calciatore più presente nella storia della Lazio. Con l’Aquila sul petto, Favalli vanta la vittoria di uno Scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa europea".