Lazio, febbraio ad alta tensione: tutte le gare dei biancocelesti - FOTO

Il pareggio nel derby contro la Roma lancia ancora di più la Lazio. Il pari dell'Inter e il ko della Juventus a Napoli, rendono davvero interessante la classifica biancoceleste. Il mese di febbraio sarà decisivo per le aquile che saranno impegnate in cinque match decisivi. Si inizia domenica all'Olimpico contro la Spal di Semplici. Tre giorni dopo stesso palcoscenico e sulle rive del Tevere arriverà l'Hellas Verona per il recupero della 17esima giornata. Il 9 trasferta a Parma, mentre il 16 scontro diretto nella Capitale contro l'Inter di Conte. Una settimana dopo sarà la volta del Genoa a Marassi, match che negli ultimi anni ha presentato più di qualche insidia. Si chiude sabato 29 febbraio contro il Bologna di Mihajlovic all'Olimpico. Un mese intenso e decisivo per il campionato di Lulic e compagni che, per continuare a sognare, non possono sbagliare.

