Lazio, festa di compleanno per Luis Alberto: la moglie Patricia svela qualche dettaglio - FT

A mezzanotte, quando scoccherà un nuovo giorno, Luis Alberto potrà festeggiare il proprio ventottesimo compleanno. Lo spagnolo ha deciso di festeggiare in anticipo, organizzando una festa con tutti gli amici che attenderanno insieme a lui l'arrivo del 28 settembre. Intanto, la moglie Patricia ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune immagini dei dettagli che compongono la location scelta per il compleanno del marito. Palloncini di ogni forma e colore: la festa sta per iniziare.

