Lazio - Feyenoord, rivivi la vittoria dell'Olimpico con gli scatti de Lalaziosiamonoi.it - GALLERY

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Inizia alla grande il percorso in Europa League della Lazio di Maurizio Sarri. Impegnata all'Olimpico contro il Feyenoord, la squadra biancoceleste si rende protagonista di un 4-2. Risultato che avrebbe potuto esser anche più largo in virtù delle tante occasioni avute, soprattutto nel corso della prima frazione di gioco. Il match è stato sbloccato da Luis Alberto, e poi il raddoppio di Felipe Anderson. La terza rete arriva dai piedi di Vecino, così come la quarta. Gli olandesi accorciano le distanze dagli undici metri con Gimenez che, nel finale, sigla la sua personale doppietta. Primi tre punti per i biancocelesti, a pari punti con lo Sturm Graz nella classifica provvisoria del girone. Ecco gli scatti de Lalaziosiamonoi.it:

