Lazio-Feyenoord, tris biancoceleste: prima gioia per Vecino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una Lazio in grande spolvero sta surclassando il Feyenoord in questo primo tempo della prima giornata di Europa League. Prima della mezz'ora di gioco è già 3-0 per i biancocelesti che si divertono e dilagano contro la seconda forza del campionato olandese. La terza rete porta la firma di Matias Vecino che trova la prima gioia con l'aquila sul petto. Al minuto 28, l'uruguaiano risolve una mischia in area di rigore e con l'esterno destro non lascia scampo a Bijlow. È finalmente arrivato il primo gol del numero 5 arrivato in estate da svincolato.