Lazio - Fiorentina, è Luis Alberto il migliore per km percorsi: il dato

Altra vittoria casalinga e altri 3 punti messi in cassaforte dalla Lazio. Contro la Fiorentina all'Olimpico è arrivata una bella risposta da parte dei biancocelesti ai quali è bastata la prodezza di Pedro per affondare i viola. In campo si è rivisto dal primo minuto anche Luis Alberto, autore di una buona prestazione. Meno giocate illuminanti per il Mago rispetto al solito ma tanta sostanza in più. Come mostrato dal report statistico sulla partita pubblicato dalla Lega Serie A lo spagnolo è stato il calciatore ad aver percorso più chilometri sul terreno di gioco, ben 12.425. Il numero 10 sembra aver accolto le richieste di Sarri che gli chiede maggiore copertura in mezzo al campo. Dietro di lui Cataldi con 11.829 km e Immobile con 11.616.