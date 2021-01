Lazio - Fiorentina, Hoedt: "Gara decisiva, dobbiamo aggiustare la classifica"

Nel pre partita di Lazio - Fiorentina, il difensore biancoceleste Wesley Hoedt è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Mi sento in forma, dobbiamo mettere a posto la classifica e oggi abbiamo una ghiotta occasione per riuscire in tale intento. Dovremo stare uniti, è la cosa più importante. Ci attende una gara decisiva, dovremo dare il sangue in campo per i tifosi, per la nostra famiglia e tutta la Società. Abbiamo i tifosi migliori al mondo, ci danno sempre qualcosa in più ed è per questo che, anche se sono davanti alla tv, noi dobbiamo dare tutto per loro”.

DAZN - Ai microfoni di DAZN, il difensore olandese ha aggiunto: " Dobbiamo guardarci allo specchio e avere la forza di migliorare. Possiamo ancora fare bene, lottando di più e giocando meglio. Così facendo, torneremo quelli di prima ".

Lazio - Fiorentina, le formazioni ufficiali

TORNA ALLA HOMEPAGE