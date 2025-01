Lazio - Fiorentina, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Baroni

Archiviata l'Europa League da capolista, almeno per una settimana, la Lazio torna a giocare in campionato. All'Olimpico arriva la Fiorentina di Palladino, in piena crisi di risultati. Rispetto a giovedì Baroni ritrova praticamente tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per gli infortunati Lazzari, Patric, Vecino e Nuno Tavares. Il portoghese si è fermato contro la Real Sociedad per un problema all'adduttore della coscia sinistra, nei prossimi giorni si saprà di più sull'entità del suo stop. Qualche dubbio in difesa davanti a Provedel tra i pali: a destra si giocano il posto Hysaj e Marusic (più avanti il primo); al centro, invece, sono in tre per due maglie, con Gila e Romagnoli in vatnaggio su Gigot. Chiude il reparto Pellegrini a sinistra. In mediana, salvo sorprese, spazio ancora alla coppia Guendouzi - Rovella. Conferme anche sulla trequarti, con Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle di Castellanos. Va verso la panchina Pedro, che spera in una maglia da titolare.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Dele-Bashiru, Castrovilli, Basic, Ibrahimovic, Pedro, Tchaouna, Noslin. All.: Baroni.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. All.: Palladino.