Lazio - Fiorentina, Luis Alberto e il siparietto in occasione del cambio di Milinkovic

Serata importante quella di oggi per Luis Alberto. Lo spagnolo dopo più di una panchina ha giocato da titolate contro la Fiorentina rimanendo in campo per tutti i 90 minuti e probabilmente neanche lui era certo di giocare tutto il match. Nella ripresa mister Sarri ha infatti operato alcuni cambi: il numero 10 vedendo Basic pronto ad entrare era convinto di dover lasciare il campo tanto che il quarto uomo ha dovuto alzare la lavagnetta una seconda volta per mostrare al Mago che non era lui a dover uscire ma Milinkovic.