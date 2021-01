Lazio - Fiorentina, Prandelli: "Ottima prestazione contro una grande squadra. Mercato? Abbiamo le idee chiare"

La Lazio stende 2-1 la Fiorentina all'Olimpico rilanciandosi nelle zone alte della classifica. Cesare Prandelli, tecnico della Viola, ha commentato così la gara ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto un’ottima prestazione sotto tanti punti di vista. Abbiamo preso due gol che potevamo tranquillamente evitare perché sono state delle ingenuità. Ho visto una squadra che si è tolta la paura e ha fatto la gara contro una grande del campionato. C’è amarezza ma anche la consapevolezza che questa è la squadra giusta. In questo momento non possiamo fare bilanci perché domenica ci aspetta un’altra partita altrettanto difficile. Cerchiamo i risultati con prestazioni di coraggio. La Lazio è una grande squadra che gioca insieme da tanti anni e partecipa alla Champions. Nonostante questo non ci ha causato grandissimi problemi. Ribery? Ha avuto un problema alla rotula e non poteva continuare. Kouamé? Quando si gioca con due punte vere non si costruisce più ma si verticalizza e basta. Con i contrasti siamo arrivati in area. Il calcio è anche questo. Diventa difficile alzare sempre la palla. Purtroppo il risultato è negativo e noi veniamo giudicati solo per questo. Callejon? Se troviamo solidità con la difesa a 3, il centrocampo deve lavorare in maniera diversa. Se metto lui devo togliere un centrocampista e cambiare sistema. Come persona e come giocatore è indiscutibile. Mercato? Giocando ogni tre giorni è davvero difficile pensare ai giocatori che vorrei. Penso solo a valorizzare i miei ragazzi”.

Il tecnico dei viola è poi intervenuto anche in conferenza stampa: "La Fiorentina ha fatto una delle migliori prestazioni in trasferta soprattutto nei primi 15 minuti del primo tempo. Abbiamo subito due gol molto evitabili, la squadra non ha mai pensato di poter perdere la partita. Per me è stata una grande prestazione, in alcuni momenti ci è mancata la conclusione ma non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Non ho la testa libera per pensare al mercato, tutti i giorni arrivano proposte e richieste, le idee le abbiamo e speriamo di raggiungerle anche in tempi brevi".

Infine, l'allenatore della Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "È stata una grande prestazione, ma i nostri obiettivi sono i risultati. Abbiamo preso due gol evitabili, ma non ci siamo mai abbassati. Molti aspetti positivi ci sono, ma dobbiamo avere consapevolezza che il risultato è la cosa pià importante. Andare a casa con un'ottima prestazione non ci basta. Abbiamo bisogno di qualche gol in più, soprattutto dai centrocampisti. Ribery? Ha avuto un blocco della rotula, e mi ha chiesto il cambio".

