Lazio - Fiorentina, probabili formazioni: Luiz Felipe torna titolare, spera Pereira

La Lazio è chiamata a tornare alla vittoria dopo il deludente pareggio con il Genoa e ha subito l'occasione per riscattarsi contro la Fiorentina. Pochi i dubbi di formazione di Inzaghi viste le non molte alternative, con Correa, Lulic e Fares ancora out per infortunio. Luiz Felipe dovrebbe riprendere un posto da titolare al posto di Patric, mentre Hoedt sarà il centrale con Acerbi a sinistra al posto di Radu. Sorpresa in porta: Strakosha è stato provato da Inzaghi nella formazione tipo e potrebbe quindi riacquistare la maglia da titolare. Leiva squalificato lascia un posto a centrocampo che dovrebbe essere occupato da Escalante ma che lascia anche speranze per Cataldi. In avanti ballottaggio a tre tra Caicedo, Muriqi e Pereira, con il Panterone in vantaggio sugli altri. Immobile ha saltato la rifinitura di oggi, ma domani ci sarà un'ulteriore prova. In caso di forfait, Pereira prenderà il suo posto.

Serie A 2020-2021

Lazio - Fiorentina

16ª giornata

Mercoledì 6 gennaio 2021, ore 15

Stadio Olimpico di Roma

Probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Pereira, Caicedo. A disp. Reina, Furlanetto, Patric, Radu, Armini, Franco, D. Anderson, Cataldi, Parolo, Akpa Akpro, Muriqi, Immobile, Moro. All.: Inzaghi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Valero, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. A disp. Brancolini, Terraciano, Barreca, Caceres, Quarta, Venuti, Bonaventura, Callejon, Duncan, Eysseric, Krastev, Pulgar, Kouamè. All.: Prandelli