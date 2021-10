Lazio - Fiorentina, Rodia: "Luiz Felipe uscito per precauzione, Zaccagni..."

La Lazio vince per 1-0 contro la Fiorentina. Al minuto 72' Luiz Felipe è uscito dal campo con dei crampi alla coscia. Al termine del match è intervenuto il Dottor Rodia ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la situazione del brasiliano e della stessa squadra: “E’ stata una partita molto intensa in cui c’è stato un dispendio di energie sia di tipo fisico che mentale. Luiz Felipe è uscito in anticipo in maniera precauzionale, ha accusato dei crampi e per evitare ulteriori problemi abbiamo preferito muoverci in questo senso in vista delle prossime partite. La squadra è assolutamente in buona salute, adesso non abbiamo criticità da lamentare eccetto Zaccagni, lo monitoriamo e vediamo quando sarà il momento di rimetterlo in campo”.