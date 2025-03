Lazio, Focolari: "Ha strameritato di vincere! E Pedro su rigore..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita dalle mille emozioni. Alla fine, però, ha trionfato la Lazio. Decisivo il rigore di Pedro: Milan battuto 1-2. Ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari ha parlato della vittoria dei biancocelesti a San Siro, con una menzione speciale proprio per l'ex Barcellona in occasione del gol allo scadere. Di seguito le sue parole.

“Non una partita per deboli di cuore, abbiamo vissuto tanti momenti forti dal punto di vista calcistico. Il Milan non ha mai perso l’impegno, la voglia di giocarla. Sulla parte con la Lazio in superiorità numerica devo dire ci sono stati dei problemi. Il Milan non solo era in 10 ma non aveva più un centrocampista. Una menzione speciale va a Pedro, si è preso il pallone a tempo scaduto, con tutti i tifosi del Milan a disturbarlo, ha spiazzato il portiere con una realizzazione determinante. La Lazio per occasioni ha strameritato di vincere, ma quando c’era da gestire la superiorità numerica ha fatto male. La squadra di Baroni ha fatto una gran partita, al netto di come è arrivata la vittoria. Il fallo di Musah era da rosso, Pavlovic è stato punito per la pericolosità dell’intervento“.