Lazio, Focolari su Castellanos: "Sta facendo ricredere tutti. Il paragone con Aguero..."

Torna al gol il Taty Castellanos. Doppietta e tre punti nel sacco nella manita della Lazio contro il Como. L'argentino è ormai uno degli uomini chiave della squadra di Baroni, dopo un'annata complicata come quella vissuta la scorsa stagione alle spalle di Ciro Immobile. Ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari ha detto la sua proprio sulle prestazioni del numero 11 biancoceleste. Ecco cosa ha detto: "Castellanos è un ottimo giocatore che sta facendo bene e che sta facendo ricredere gli scettici come me. Ora però paragonarlo al Kun Aguero è esagerato e pretenzioso".