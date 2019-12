Lazio, Galeazzi: "La Juve sarà avvelenata e attenta. Non credo nella vittoria"

A sole due settimane di distanza, Lazio e Juventus si rincontrano con in palio un trofeo. Ma, secondo Giampiero Galeazzi, la finale di Supercoppa assumerà dei tratti diversi rispetto alla sfida dell'Olimpico: "La Juve stavolta starà molto più attenta" - ha detto a Radio Sportiva - "Ma la Lazio ha tutti i connotati per far bene con le grandissime. Spero, ma non credo, che la Lazio vincerà la Supercoppa. Anche perché la Juve arriva col dente avvelenato". Galeazzi ha fatto anche il punto sul reale obiettivo in campionato: "La Lazio deve puntare ad arrivare tra le prime quattro, entrare in Champions è fondamentale e significherà allestire un secondo organico nel prossimo anno".

