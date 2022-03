Lazio, Garlaschelli: “Derby? Emozione indescrivibile. Quello del 1973…”

Domenica la Lazio affronterà la Roma in una partita particolare che esula, per importanza, dal campionato. Nei giorni che precedono il derby è impossibile non pensare a quelli passati, che siano recenti o meno e soprattutto se in palio c’è stato anche un trofeo come accadde in quel 26 maggio del 2013. La società tramite i canali ufficiali ha deciso di ripercorre alcuni derby degli anni passati facendoli raccontare direttamente dai protagonisti. Il primo a farlo è stato Renzo Garlaschelli, attaccante biancoceleste degli anni ’70. Questi i suoi ricordi: “Che derby erano ai miei tempi? Bellissimi e divertenti, semplicemente unici. Giocare il derby di Roma è un qualcosa di indescrivibile, a prescindere dal risultato. Per quanto riguarda il campo, in quegli anni tra Lazio e Roma non c'era partita: ne vincemmo 4 di fila in due campionati"

IL PIÙ BELLO – “Ovviamente quello in cui segnai fu speciale (marzo 1973), ma non guardavo la prestazione personale. Mi interessava di più il divertimento che poteva regalare questa partita, sia prima che dopo. Quello che purtroppo non dimenticherò mai invece è quello dell'ottobre 1979, quando morì Vincenzo Paparelli. Cosa rende speciale questa gara? Sicuramente l'atmosfera, capace di renderlo diverso da ogni altra gara in Italia e non solo. Non la dimenticherò mai"

