Lazio, Garlini: "Importante non subire gol a Sassuolo. Immobile può fare l'esterno"

Oliviero Garlini, ex attaccante biancoceleste, ha una visione diversa di Ciro Immobile. Non solo centravanti - ruolo in cui è fondamentale - ma anche esterno. Ne ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "Immobile è un giocatore in grado di fare la differenza. Non solo per i gol, ma anche per i tanti assist serviti ai suoi compagni: si tratta di un calciatore importantissimo. Immobile ha portato la Lazio in un’ottima situazione di classifica, speriamo che continui così per far ottenere alla squadra obiettivi importanti. Oltre ad essere un grande centravanti, credo che Ciro possa esprimersi benissimo anche come esterno d’attacco nel 4-3-3". Poi una battuta su Sassuolo - Lazio: "Domenica la Lazio dovrà affrontare il Sassuolo con grande cattiveria, sarà importante non subire reti. I biancocelesti devono ambire a raccogliere più punti possibili per centrare il traguardo Champions. Quindi dovranno essere molto aggressivi, saranno chiamati ad attaccare ogni palla per dare la giusta impronta alla sfida”.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, DA QUI A NATALE SARA' UN TOUR DE FORCE

TORNA ALLA HOMEPAGE