Lazio, Gasbarri: “Marcos Antonio è interessante. Milinkovic? Io so che...”

Il mercato non è iniziato ancora ufficialmente, ma è questione di settimane e poi i club entreranno nel vivo delle trattative. La Lazio, così come altre società, si è portata avanti per cercare di portare quanti più rinforzi possibili in vista della prossima stagione cominciando proprio con Marcos Antonio. Ai microfoni di TMW, l’Agente Fifa Filippo Gasbarri, analizzando il mercato di alcuni club si è soffermato anche su quello dei biancocelesti. Le sue considerazioni: “Marcos Antonio è un giocatore molto interessante ma che non si conosce. Io ho un giocatore in quel club quindi l’ho visto varie volte. Secondo me non farà rimpiangere Lucas Leiva anzi in prospettiva è più forte. Dai biancocelesti mi aspetto un’accelerata per Romagnoli e Casale. Su Ilic è più difficile perché i due presidenti sono molto amici”

PORTIERI – “Oltre a Carnesecchi penso che si stia cercando un’altra alternativa, so che si pensa a Neto in uscita dal campionato spagnolo. Il mister non crede molto, dopo l’infortunio del possibile acquisto Carnesecchi, di partire con Reina titolare nelle prima partite”

MILINKOVIC – “Da quello che so Tare era a Londra per altri motivi non per trattare con il Chelsea. Su Palmieri so che non è un profilo che non è nel novero per la fascia sinistra. Tare so che era a Londra comunque per calciomercato, forse era lì per Torreira dell’Arsenal che vorrebbe tornare di nuovo in Italia e piace a Sarri. Tornando a Milinkovic penso che se non arriva un’offerta da 60-70 milioni cash il presidente nemmeno si siede a trattare”

TORREIRA – “Allora intanto vi posso dare un’indiscrezione sul fatto che Marcos Antonio è stato cercato anche dalla Roma ma ha rispettato la parola data alla Lazio. Su Torreira ci potrebbe essere un derby visto che molte squadre in Serie A cercano un play e tra queste molte ci sono le romane”

