Lazio - Genoa, Sarri: "Anderson? Giocatore delicato, come se avesse il tasto on/off"

Ai microfoni di Dazn, l'analisi di Maurizio Sarri al termine di Lazio - Genoa: "Abbiamo fatto una buona gara, comandata dall’inizio alla fine. Dispiace per il gol subito, oggi non ci stava. Dopo tantissimo tempo, credo che sia la prima volta che la Lazio vince senza Immobile. Davanti hanno fatto bene, Felipe Anderson in netta crescita in un ruolo inedito. Nervosismo? Mi sembrano anche troppo calmi a tratti, questo nervosismo non lo vedo. Facciamo delle gare completamente scarichi dal punto di vista dell’energia mentale. Da una media di due punti a partita si passa a 0.6, questo non è normale. Il calendario dell’Europa League è penalizzante. Noi ci mettiamo del nostro, una squadra può arrivare stanca fisicamente non scarica mentalmente. Quando siamo attivati come oggi ci vengono determinati movimenti, quando siamo disattivati arriviamo sempre secondi ma perché partiamo sempre secondi".

L'ATTACCO - "Pedro? Ha un curriculum che gli consente di non dover dimostrare più nulla, si diverte e lo trasmette. Gioca con entusiasmo, senso del divertimento. La crescita di Zaccagni nell’ultimo mese è incoraggiante. Felipe Anderson a lungo raggio? Ha il tasto on/off, quando è sull’on può giocare su qualsiasi ruolo e in qualsiasi squadra. Oggi ha dato segnali importanti, se sta bene può far tranquillamente il falso nove per caratteristiche fisiche e tecniche. Ha tante stagioni addosso, ha sempre momenti di black-out, è un ragazzo talmente sensibile che hai anche paura a intervenire. Per fargli del bene, rischi di spengerlo ancora di più, è delicato".

Al termine del match è intervenuto il tecnico biancoceleste anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Si sono soddisfatto perchè l’abbiamo resa semplice e e l'abbiamo comandata senza concedere nulla, mi dispiace per il gol subito perché non ci stava, c’è rammarico per quello, è stata una partia controllata bene e fatta con umiltà e attenzione. Abbiamo palleggiato bene nonostante le condizioni del campo, il pallone non era mai pulito e così la pressione degli avversari la rischi".

FELIPE - "Felipe oggi è tornato ad essere vivo in un ruolo inedito e ha tantà qualità. Io gli dico sempre che ha pulsante on e off, quando è in on può giocare in ogni squadra perchè ha delle qualità enormi. Da un po' di giorni sta tornado nelle migliori condizioni e questo ruolo lo puo ripiegare benissimo".

ZACCAGNI - "Tutti e tre gli attaccanti hanno fatto bene, Zaccagni è in crecita da 4-5 partite e le fa tutte una meglio dell’altra, puo' diventare un giocatore importante per noi, ci dà euqilibrio e fa bene la fase difensiva".

POSIZIONI - "Basic e Milinkovic invertiti? Si sono trovati così dopo una palla ferma e io ho fatto segno di aspettare che l’azione si stoppasse e poi il gioco si è sviluppato. Alla prima situazione di fallo laterale si sono rimessi al loro posto Loro dovevano partite in quelle posizioni poi essendo tre giocatori di grande movimento e non dovevano dare punti di riferimento ci poteva stare qualche situazione che potessero accorciare a posizioni invertite, ma ad un tratto di partita era Pedro che stava centrale e Felipe era tornato sulla destra ma le posizioni in linea genereale erano quelle".

IMMOBILE - "Luis Alberto è un gicoatore di qualità, veniva da 10 giorni per il problema al flessore ed era melglio utilizzarlo nei momenti in cui i ritmi della partita non erano quelli dell’inzio. Immobile? Io penso che la Lazio ha vinto senza lui dopo tanti mesi senza di lui in campo, ci dispiace se è fermo perchè è fondamentale ma c’è la soddisfazione che abbiamo comunque vinto".