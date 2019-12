Lazio, Gerrard incensa Milinkovic: "Sono un suo grande ammiratore"

La Lazio è uscita dall'Europa League, ha salutato la competizione già alla fase gironi, lasciando la sensazione di volersi concentrare solo sul campionato e puntare con decisione all'obiettivo Champions. Nell'avventura europea biancoceleste chi ha giocato poco è Milinkovic-Savic: abbastanza per segnare un gol e servire un assist. Ma Sergej incanta ormai da anni, ha ammiratori in tutta Europa, è uno dei centrocampisti più quotati nel panorama internazionale. Tanto da attirare gli elogi di uno dei centrocampisti più forti degli ultimi anni e forse di sempre. Quel Steven Gerrard, capitano del Liverpool da 710 presenze e 186 gol in carriera con la maglia dei Reds. Gerrard intervistato per un contest della Kia - sponsor dell'Europa League - ha proposto la sua fantasy 5, cioè una lista di cinque giocatori che hanno giocato questa edizione della competizione e che lui vorrebbe nella sua squadra ideale. Stevie G ha scelto Aubameyang (Arsenal), Rashford (Man.United), Milinkovic-Savic, Munir (Siviglia) e James Tavernier capitano dei Rangers da lui allenati. Riguardo a SMS, Gerrard si è espresso così: "Lui è un centrocampista offensivo, sono uno suo grandissimo ammiratore". Un attestato di stima niente male per il centrocampista della Lazio.

It's Matchweek and the legend, @stevengerrard let us in on his #Fantasy5 picks.



What do you think of his line-up?



You can play too so head over to the @EuropaLeague website and get your team in. #KiaHomeOfFootball #DrivenByKia #UEL #Fantasy5 pic.twitter.com/ZvTDTgD0vq