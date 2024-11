Lazio, Giampieretti: "Baroni meritava questa chance. Ora Castellanos..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È rimasto impressionato Flavio Giampieretti, ex giocatore dell'Empoli, dalla qualità della Lazio di Marco Baroni. La prestazione con il Como, ma non solo, lo hanno conquistato per il lavoro dei singoli sul campo e per le intuizioni di un tecnico partito dalla gavetta. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'ex centrocampista ha detto:

"Baroni meritava questa chance alla Lazio, se si guarda la sua carriera ha raggiunto risultati con squadre che parevano disperate. La formazione biancoceleste ora pare un gruppo con l'atteggiamento giusto, tutti corrono e pressano. Gran vittoria ieri contro un Como propositivo. Patric e compagni hanno corso più degli avversari ed è un gran segnale. Baroni ha l'esperienza giusta per trovare poi le contromisure anche a partita in corso. Mi fa piacere che dopo essere partito dal basso sia arrivato alla Lazio al momento giusto".

TATY E DIA - "Castellanos? La partenza di Immobile in effetti gli ha lasciato più spazio, sono due finalizzatori e ci sta che insieme si pestassero i piedi. Mi ha impressionato anche Dia, negli atteggiamenti è migliorato tanto, si sacrifica. Con la palla al piede si sapeva che era forte. Bravo Baroni a convincerlo a fare le due fasi".