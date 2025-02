Lazio, Gila a Dazn: "Risultato importante, i tifosi ci hanno aiutato. Per la Champions..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine di Lazio - Napoli, Mario Gila è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la gara. Queste le sue dichiarazioni: "Il pareggio è comunque importante per noi. Abbiamo commesso due errori per i loro gol, ma meritavamo di più. Alla fine è un risultato positivo perché giocavamo contro la capolista, sicuramente questo ci dà fiducia per continuare la stagione. Abbiamo tanto bisogno dei tifosi, oggi si è visto il loro supporto. Ci hanno aiutato molto. Per poco riuscivamo anche a vincere. Sappiamo che possiamo fare tante cose belle, ma dobbiamo andare avanti partita dopo partita. Oggi abbiamo fatto una bella prestazione e siamo consapevoli di poter lottare con le più grandi. Non pensiamo alla classifica, ma solo gara dopo gara per ottenere sempre i tre punti. Facendo così riusciremo a entrare in Champions League, che è il nostro obiettivo".