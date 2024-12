Lazio, Gila a Dazn: "Vincere era importantissimo. Sull'Atalanta..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita sofferta, ma gli uomini di Baroni sono riusciti con sacrificio e determinazione a portarla a casa. Il risultato finale è 1-2 e queste sono le parole che Mario Gila ha rilasciato ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Vincere oggi era importantissimo; dopo l'Inter sapevamo che non era meritato lo 0-6 quindi oggi volevamo vincere per arrivare carichi all'Atalanta. È la testa e la fiducia che mi fanno rendere meglio in campo, la testa è fondamentale per un giocatore, ora sono contento perchè sto aiutando la sqaudra a raggiungere i 3 punti".