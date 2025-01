Lazio, Gila sulla Nazionale: "Ci penso molto. Vorrei..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Mario Gila è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di Europa League tra Lazio e Real Sociedad in programam giovedì 23 gennaio alle 21.00. Tra i vari temi il difensore spagnolo ha parlato anche della Nazionale: "È molto importante per la Lazio questo progetto. Sono felice qua, mi sento importante. Dopo quasi 3 anni sono in un momento felice, mi sento un giocatore importante. Ora penso solo alla Lazio. Sicuramente vorrei essere convocato in Nazionale, mi sento pronto, per me è un sogno. Ci penso molto. Vorrei centrare presto l'obiettivo".