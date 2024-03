Lazio, Giordano: "Contro il Bayern ci sono gli ingredienti per fare la storia"

TUTTOmercatoWEB.com

L'appuntamento con la storia è arrivato. Poco più di 24 ore e poi sarà Bayern Monaco - Lazio. La squadra di Sarri dopo l'impresa dell'andata vuole provare a scrivere un'altra pagina importante anche al ritorno. Sul match ha detto la sua anche Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei: "Si pensava potesse essere l’anno della svolta, ma le cose stanno andando male. La testa porta a pensare che la prossima stagione possa essere migliore, ma abbandonare adesso con ancora tre mesi da giocare sarebbe completamente sbagliato. Si va avanti senza piangersi addosso. Quella di domani contro il Bayern resta una grande opportunità, anche se tu non ci arrivi bene, perché gli altri ci arrivano peggio. C’è il grande rammarico di non aver segnato un gol in più all’Olimpico. Presentarti a Monaco con due reti di vantaggio sarebbe stata un’altra storia. Si prende atto e si deve fare una gara accorta con la consapevolezza che si può far male all’avversario. Ci sono gli ingredienti per fare la storia, serve la consapevolezza che il mostro è meno brutto di quello che puoi pensare. Nulla è scontato, la bellezza del calcio passa anche da pronostici da sovvertire".

"La Lazio deve giocare con rispetto, ma anche con la coscienza che si possa fare. Il gol di vantaggio ti permette anche di sbagliare, di prendere un gol per poi provarci. Serve una gara simile a quella con il Milan, anche se sono dell’idea che la strategia giusta sia quella di aspettarli. La sensazione, però, è che il Bayern Monaco in questo momento sia fragile quando è costretta a subire la proposta avversaria. I minuti iniziali sono determinanti, non devi dargli l’idea che possa diventare tutto facile”.