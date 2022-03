Lazio, Giordano: "Derby vicino, ma la partita col Venezia è più importante"

Fonte: Radiosei

TUTTOmercatoWEB.com

La Capitale è già in clima derby, ma prima la Lazio dovrà affrontare all'Olimpico il Venezia. Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il momento dei lagunari e capire come i biancocelesti dovranno affrontare la gara: "Il Venezia è in un momento delicato ed è per questo che sono arrivati a Roma due giorni prima rispetto alla partita. Evidentemente vogliono cementare il gruppo, ma onestamente sono cose che spostano poco. I valori sono quelli. Il derby è vicino, ma la partita più importante è sempre la successiva. Trattandosi però del Venezia, dei tre diffidati ne rischierei uno e gli altri li lascerei in panchina”.

KAMENOVIC - "Evidentemente c’è per la società, ma non per il tecnico. Già si era capito la scorsa estate. E’ giusto che si provino scommesse, ma quando non vanno, bisogna cambiare strategia. Purtroppo i terzini non hanno alternative".

CALCIO ITALIANO - “Il calcio italiano è in calo a livello europeo. La squadra che sta facendo meglio nelle coppe è la Juve che in campionato balbetta. Spero che i bianconeri possano passare il turno perché egoisticamente le coppe tolgono energie per il campionato".