Lazio, Giordano: "Due passi in avanti e due indietro. La squadra non regge livelli importanti"

Quella contro il Bologna si è rivelata una partita molto complicata per la Lazio. La squadra di Inzaghi ha recuperato due volte lo svantaggio nel punteggio, e una volta persino l'inferiorità numerica, ma ha stampato sulla traversa la possibilità di portare a casa tre punti. Tra i tifosi delusi per il risultato c'è anche Bruno Giordano, storico ex bomber biancoceleste. Ecco le sue parole a Radiosei: “Ieri pareggio giusto, al di là degli episodi. Due passi in avanti e due indietro, non ci siamo. Manca continuità, ci sono giocatori come Luiz Felipe che sembrano arrivati a un buon livello e poi si smentiscono. Non si possono alternare cose buone e cattive anche nella stessa partita. Non è ammissibile, questa squadra non regge a livelli importanti”.

