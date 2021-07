Lazio, Giordano: "Flaminio casa ideale, purtroppo non siamo in Inghilterra"

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Bruno Giordano ha parlato della riapertura parziale degli stadi dopo la pandemia. L'ex attaccante biancoceleste ha detto la sua anche a proposito del progetto della Lazio di trasformare lo Stadio Flamnio nella sua nuova casa. Di seguito le sue parole.

STADI RIAPERTI - "I problemi societari non li possono risolvere i tifosi, i problemi ce li hanno avuti tutti, soprattutto i tifosi. Anche partire col 50% sarebbe ottimo, con le dovute precauzioni ovvio. Stadi pieni poi negli ultimi anni poche volte si sono visti. Sarebbe un buon inizio partire col 50%, poi aumentando a seconda dei dati. Non vedo tutta questa frenesia per fare subito al 100%. Stadi pieni non ce ne sarebbero neanche ora".

ROMA E LAZIO - "Le difficoltà di questi anni per lo stadio sono evidenti, avrà anche sbagliato la società ma se si va tutti nella stessa direzione le cose si fanno. Se c'è la volontà, si può fare lo stadio, ci sono gli esempi. A livello impiantistico nella Capitale non vanno le cose. Non c'è davvero nulla. Lasciare l'Olimpico per altre manifestazioni va bene, lasciando alle società di costruirsi il proprio impianto".

FLAMINIO - "Sarebbe la sua casa ideale. Si tratta sempre di volontà. Credo che si sarebbero tutte le possibilità per accedere nell'area senza problemi per i tifosi. Ci deve essere la volontà di farlo. In Inghilterra buttano giù lo stadio e ne fanno un altro, qui no. Roma e Lazio devono agire insieme, come succede a Milano. Così hai più forza. Se la Lazio avesse spalleggiato la Roma e viceversa, qualcosa si sarebbe fatto in più in questi nove anni".