Lazio, Giordano: "Giroud una garanzia, ha caratura internazionale"

Giroud è il nome che in queste ore sta risuonando in casa Lazio. Ai microfoni di Radiosei ne ha parlato Giordano: "Giroud ha un contratto alto, ma andando in scadenza il prossimo giugno diventa una situazione fattibile. Già che se ne parla è la dimostrazione che quello che dicevamo noi era vero, alla Lazio serve un acqusito così in attacco. E' un campione del mondo, sa giocare a calcio, è integro, fa gol importanti, è un attaccante che gioca in Premier da tanti anni a livelli seri. Questa è già una garanzia. Sarebbe un colpo importante. E' vero che all'ultimo Mondiale non è stato un protagonista assoluto, ma ha fatto un gol e tanto lavoro per la squadra. Ha segnato anche in finale di Europa League la scorsa estate"

LAZIO, ASSALTO A GIROUD

