Lazio, Giordano: "Giusto far giocare Luis Alberto, la squadra dimostri che il peggio è passato"

Nonostante gli ormai soliti scossoni ricevuti dal Coronavirus, in casa Lazio sembra essere tornato il sereno dopo il caso Luis Alberto. Inzaghi oggi ha detto in conferenza che lo spagnolo verrà multato, ma probabilmente giocherà. Su questo argomento, a TMW Radio, l'ex biancoceleste Bruno Giordano ha detto: "Luis Alberto ha mosso un problema della squadra ma c'è cascato come un pollo. Ai calciatori fanno male le multe. Se non giocano non importa nulla a loro. Assurdo dunque non far giocare un giocatore così importante. Servirà una bella multa salata".

MOMENTO CLOU - Secondo il bomber trasteverino, questo è il momento per la squadra di Inzaghi di dimostrare il suo valore: "La Lazio deve far vedere se è passato il momento critico, ha alternato partite buone ad altre meno buone".