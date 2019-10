Lazio, Giordano: "Il Torino lotterà per Mazzarri. Pesante l'assenza di Leiva..."

Con il Torino non sarà una partita semplice, ma la Lazio deve riuscire a vincere per dare continuità di risultato. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giordano: "Temo un Torino che possa lottare per il tecnico, che la squadra risponda con grinta al momento delicato di Walter Mazzarri. La scorsa stagione ci sono arrivati sopra, in questa hanno cominciato bene per poi calare. Il Torino ha dei valori importanti, forse manca un grande giocatore a centrocampo che possa dare qualità al reparto, ma fra Zaza, Belotti, Izzo e Sirigu i granata hanno una rosa di ottimo livello. Mazzarri è uno tosto e le sue squadre anche, peccato per l'assenza di Leiva, lo ritengo un giocatore indispensabile in partite del genere. Belotti-Immobile? Ciro dà meno punti di riferimento, è più efficace in alcune zone del campo e ha fatto di più rispetto a Belotti. L'attaccante del Torino sta migliorando nel gioco con i compagni. Sono i migliori centravanti del calcio italiano attualmente".

